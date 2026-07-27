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Gesellschaft

Die Donau

In dieser Folge entlang der Donau beginnen die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, ihre Reise in Neu-Ulm sowie in Ulm. Mit der Stadtführerin Daniela Brandt erkunden sie die gegenüberliegenden Donaustädte sowie die Geheimnisse des Zuckerbrots und schippern zum Abschluss auf einer Ulmer Schachtel, einem historischen Boot, über den Fluss.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 05.09.2026

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