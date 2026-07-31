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Von links: Sebastian Bezzel, Claudia Küster (Leiterin Betriebsbüro), Charles Maxwell (Vorderhausmanager) und Simon Schwarz.

Gesellschaft

Bezzel & Schwarz – In der Bayerischen Staatsoper

In dieser Folge schauen die Grenzgänger Simon Schwarz und Sebastian Bezzel hinter die Kulissen der Bayerischen Staatsoper.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.08.2026
13:15 - 14:00 Uhr

Die Sopranistin Seonwoo Lee und der Bariton Konstantin Krimmel nehmen die beiden mit in die Proben und die Aufführung von Mozarts "Zauberflöte" und zeigen, dass es für einen Gesangsprofi nicht nur auf eine gute Stimme, sondern auch auf Bühnenpräsenz ankommt.

Die Bassklarinettistin Martina Beck-Stegemann zeigt Simon Schwarz und Sebastian Bezzel den Orchestergraben und lässt sie staunen, wie schön ihr Instrument klingen kann. Zudem lernen die Grenzgänger die Inspizientin Niki Rath und ihren abwechslungsreichen und herausfordernden Beruf am Bühnenrand kennen.

Außerdem treffen sie auf Claudia Küster, die für die mehr als 1000 Angestellten des Hauses zuständig ist, auf den technischen Leiter des Balletts Tim Jablonski-Böhm, den Bühnenmeister Wolfgang Bachhuber, Ballettdirektor Laurent Hilaire und andere Mitwirkende hinter den Kulissen.

Jakob Feyferlik, Erster Solist des Ballettensembles, zeigt Simon Schwarz und Sebastian Bezzel, dass von allen Ensemblemitgliedern nicht nur künstlerische, sondern auch sportliche Höchstleistungen erwartet werden. Zudem treffen die beiden Grenzgänger die Ballettmeisterin Séverine Ferrolier, die ihnen eindrucksvoll zeigt, wie anstrengend und manchmal auch schmerzhaft das Tanzen in Spitzenschuhen sein kann.

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