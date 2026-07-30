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"Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger - Die Altmühl": Im Steinbruch

Gesellschaft

Die Altmühl

Die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich wieder auf Entdeckungstour.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
13:15 - 14:00 Uhr

Im Wohnmobil sind sie an den sechs längsten bayerischen Flüssen unterwegs – der Isar, dem Inn, der Donau, dem Main, dem Lech und der Altmühl. In dieser Folge beginnen Simon Schwarz und Sebastian Bezzel ihre Reise entlang der Altmühl im mittelfränkischen Ornbau.

Zusammen mit Jana Ammon und Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach helfen sie bei der Renaturierung der Oberen Altmühl, bevor sie nach Pappenheim weiterreisen, wo sie mit Bettina und Bernd Hoyer und den "Eisbären" zum Baden in der kalten Altmühl verabredet sind. Schließlich führt ihre Reise die Grenzgänger zum Archäologen Karl-Heinz Rieder, der ihnen im Römer- und Bajuwaren-Museum Burg Kipfenberg den mit seinen 1500 Jahren wahrscheinlich ältesten Bayern vorstellt.

Abschluss ist der Besuch im Fossiliensteinbruch Blumenberg in Eichstätt. Dort, wo eines der wertvollsten Fossilien der Welt gefunden wurde, gehen Simon Schwarz und Sebastian Bezzel selbst auf Fossiliensuche – mit fundierter Unterstützung von Dr. Christina Ifrim, der Leiterin des Jura-Museums Eichstätt, und Olivia Schönhofer, der Pächterin des Fossiliensteinbruchs.

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