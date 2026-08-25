Gesellschaft
Am Flughafen Nürnberg
Am Flughafen Nürnberg tauchen die "Grenzgänger" in die spannende Welt des mittelfränkischen Airports ein, der nach Albrecht Dürer, dem berühmten Sohn der Stadt, benannt ist.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.09.2026
- 13:20 - 14:05 Uhr
Von Mirella Baronetti lernen Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, wie herausfordernd die Aufgaben am Check-in und Boarding sein können. Und von Andrea Dünser vom Terminal-Dienst werden sie durch den Flughafen geführt.
>Ramp Agent Markus Schreiter nimmt die "Grenzgänger" mit auf das Vorfeld – unter anderem zum Betanken und Beladen der Flugzeuge. Sie staunen darüber, wie schnell ein großes Passagierflugzeug gereinigt und mit neuer Verpflegung ausgestattet werden kann. Zudem zeigen ihnen Techniker, wie zeit- und kostenaufwendig die Überholung eines Flugzeugs ist.
Wie schweißtreibend die Arbeit beim Gepäckservice ist, erfahren Sebastian Bezzel und Simon Schwarz beim Verladen von Dutzenden von Reisekoffern. Dabei testen sie ein brandneues High-Tech-Gerät, das Menschen beim Heben unterstützt.
Von Sina und Steffen, zwei Zollbeamten, sowie Drogenspürhund Paul werden die beiden anschließend gründlich kontrolliert. Sie lernen, warum die Arbeit des Zolls so wichtig ist und dass man einem Spürhund nichts vormachen kann.
Die "gelben Engel der Lüfte", die Ambulanzflieger des ADAC, dürfen die beiden "Grenzgänger" ebenfalls hautnah erleben.