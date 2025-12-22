Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Flughafen-Szene, in der mehrere Reisende mit Gepäck unterwegs sind. Im Vordergrund ist ein Mann zu sehen, der in beiger Kleidung läuft. Er zieht einen schwarzen Koffer mit sichtbaren Rollen hinter sich her. Neben ihm steht ein lila Koffer, ebenfalls mit Rollen, der mit einem pinkfarbenen Band versehen ist. Der Boden ist mit dunklen Fliesen ausgelegt, die einen glänzenden Effekt haben, und im Hintergrund sind verschwommene Figuren und Gepäck sichtbar, die ebenfalls zum Flughafenambiente gehören. Es scheint eine geschäftige Atmosphäre zu herrschen, die typisch für Reisende in einem Flughafen ist.

Gesellschaft

betrifft: uns - Wer flieht vor Donald Trump nach Österreich?

Donald Trump ist zurück im Weißen Haus und mit ihm die Angst vieler Amerikanerinnen und Amerikaner um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.01.2026
23:40 - 00:10 Uhr

Betrifft: uns Sendetypical 2400x1350 16zu9

betrifft: uns

In den USA werden Frauenrechte zunehmend eingeschränkt, Forschungsgelder gestrichen und Minderheiten unter Druck gesetzt.

Das Bild zeigt einen Mann, der an einem Flughafen steht. Im Hintergrund ist ein großes Schild mit der Aufschrift „Ankunft“ (auf Deutsch) und „Arrival“ (auf Englisch) zu sehen. Der Mann hat einen roten Bart, trägt ein weißes Sweatshirt mit schwarzem Muster und hat kurzes, welliges Haar. Er steht vor einer modernen Flughafenarchitektur, die durch Säulen und Glasflächen geprägt ist. Im Hintergrund sind einige Personen sichtbar, die sich in einem Wartebereich aufhalten. Der Mann wirkt freundlich und zugewandt. Es ist Tageslicht und die Umgebung scheint geschäftig zu sein, typisch für einen Flughafen.
ORF-Reporter Samuel Mago.
Quelle: ORF

Manche Menschen haben für sich den Entschluss gefasst, die USA zu verlassen. Einige davon sind in Österreich gelandet. Samuel Mago geht in dieser Folge von "betrifft: uns" der Frage nach, warum US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner ausgerechnet nach Österreich auswandern. Er trifft Menschen, die ihr Land wegen Donald Trump und seiner Politik verlassen haben.

Daniella aus Florida, die nach der Aufhebung des Grundrechts auf Abtreibung nicht mehr bleiben wollte. Avi und Ezra aus Seattle, die in Wien als Transpersonen ohne Angst spazieren gehen können. Und der Wissenschaftler Wali Malik aus Boston, der als Spitzenforscher nach Wien geholt wurde, weil in den USA die Wissenschaft unter Druck gerät.

Die Reportage zeigt, wie politische Veränderungen auf der anderen Seite des Atlantiks persönliche Lebenswege prägen - und warum Österreich für einige Menschen zur neuen Heimat wird.

