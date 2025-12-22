betrifft: uns - Wer flieht vor Donald Trump nach Österreich?

ORF-Reporter Samuel Mago.

Quelle: ORF

Manche Menschen haben für sich den Entschluss gefasst, die USA zu verlassen. Einige davon sind in Österreich gelandet. Samuel Mago geht in dieser Folge von "betrifft: uns" der Frage nach, warum US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner ausgerechnet nach Österreich auswandern. Er trifft Menschen, die ihr Land wegen Donald Trump und seiner Politik verlassen haben.



Daniella aus Florida, die nach der Aufhebung des Grundrechts auf Abtreibung nicht mehr bleiben wollte. Avi und Ezra aus Seattle, die in Wien als Transpersonen ohne Angst spazieren gehen können. Und der Wissenschaftler Wali Malik aus Boston, der als Spitzenforscher nach Wien geholt wurde, weil in den USA die Wissenschaft unter Druck gerät.



Die Reportage zeigt, wie politische Veränderungen auf der anderen Seite des Atlantiks persönliche Lebenswege prägen - und warum Österreich für einige Menschen zur neuen Heimat wird.