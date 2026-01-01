Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Straßenansicht in einer urbanen Umgebung, vermutlich in Wien. Im Vordergrund geht ein Mann mit Rückenansicht, der eine schwarze Kleidung trägt, darunter einen langen Mantel und einen Hut. Er hat eine dunkle, lockige Frisur. Die Straße ist von beiden Seiten von parkenden Autos gesäumt, und im Hintergrund sind Gebäude mit Fenstern in verschiedenen Farben und Stilen zu sehen. Einige Passanten sind ebenfalls sichtbar, darunter eine Person mit einem Kinderwagen. Auf der rechten Seite steht ein Mülleimer oder eine Art Abfallbehälter, daneben sieht man eine Bank. Die Szene ist hell erleuchtet, was auf einen sonnigen Tag hindeutet.

Gesellschaft

Fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher? - aus der Reihe "betrifft: uns"

Sie wurden verfolgt, vertrieben und ermordet: Jüdinnen und Juden haben in Österreich unter den Nationalsozialisten unvorstellbares Leid durchgemacht.

Das Bild zeigt eine Wand mit einem Eingangsschild, das den Namen "Juden-Gasse" in einer klassischen Schriftart enthält. Das Schild ist rot umrandet und gut lesbar. Darüber hängen drei Überwachungskameras, die auf die Gasse gerichtet sind. Die Wände um das Schild sind farblich hell und tragen einige Abnutzungserscheinungen, wie zum Beispiel kleine Flecken oder abgeschlagene Stellen. Im Hintergrund sind auch Fenster zu sehen, die teilweise geöffnet sind. Insgesamt vermittelt das Bild einen Eindruck von Sicherheitsmaßnahmen in einem städtischen Umfeld, das mit einer jüdischen Geschichte verbunden ist.
Fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich sicher? Synagoge in Wien wird ständig bewacht.
Quelle: ORF

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Wien die größte jüdische Gemeinde im deutschsprachigen Raum. Nach dem Holocaust war die jüdische Gemeinde fast komplett ausgelöscht. Mittlerweile, knapp 80 Jahre nach Kriegsende, gibt es in Wien wieder eine aufgeblühte jüdische Gemeinde.

Gewachsen ist sie vor allem durch Zuwanderung. Doch warum ziehen Jüdinnen und Juden angesichts der blutigen Geschichte ausgerechnet nach Österreich? Und fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher?

Ajda Sticker hat sich auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen gemacht.

Das Bild zeigt das Innere einer Synagoge in Wien. Der Raum ist symmetrisch angeordnet, mit Holzverkleidung an den Wänden und einer hohen Decke. In der Mitte des Raumes befindet sich eine Bima, die von einem schmiedeeisernen Geländer umgeben ist. Auf der Bima sind zwei Kerzenleuchter zu sehen. Der Hintergrund wird durch einen großen, grünen Parochet (Vorhang) dominiert, der mit goldenen und blauen Symbolen verziert ist. Auf der rechten und linken Seite sind Sitzbänke aus Holz, die mit blauen Polstern ausgestattet sind, und die Reihen der Bänke ziehen sich bis zur Rückwand des Raumes. Die Wände sind mit goldenen Verzierungen und moderner Beleuchtung ausgestattet. Im Vordergrund stehen zwei Personen im Gespräch. Das Licht im Raum ist warm und hell, was eine einladende Atmosphäre schafft. In der Synagoge befindet sich nichts, was auf eine spezifische Zeit oder eine bestimmte Handlung hinweist, aber sie vermittelt einen spirituellen und historischen Eindruck.
Synagoge In Wien
Quelle: ORF

