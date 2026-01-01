Fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher? - aus der Reihe "betrifft: uns"

Fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich sicher? Synagoge in Wien wird ständig bewacht.

Quelle: ORF

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Wien die größte jüdische Gemeinde im deutschsprachigen Raum. Nach dem Holocaust war die jüdische Gemeinde fast komplett ausgelöscht. Mittlerweile, knapp 80 Jahre nach Kriegsende, gibt es in Wien wieder eine aufgeblühte jüdische Gemeinde.



Gewachsen ist sie vor allem durch Zuwanderung. Doch warum ziehen Jüdinnen und Juden angesichts der blutigen Geschichte ausgerechnet nach Österreich? Und fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher?



Ajda Sticker hat sich auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen gemacht.



