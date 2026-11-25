Gesellschaft
Haben wir uns überschätzt?
Toni, Kaddi und Lisa, die Hosts des erfolgreichen BR-Podcasts "Bergfreundinnen", wagen sich in ihr bislang kältestes und zugleich intensivstes Abenteuer. Sie ziehen in den hohen Norden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.12.2026
- 15:25 - 16:10 Uhr
Mit Ski und Schlitten wollen sie von Nikkaloukta in Nord-Schweden bis an den norwegischen Rombaksfjord gelangen. Auf ihrer selbst geplanten Route abseits des berühmten Kungsleden kämpfen sie in endlosen, schneebedeckten Weiten mit eisigen Stürmen und totaler Einsamkeit.
Immer haben sie dabei ihren Traum vor Augen, von den Bergen und den Fjälls bis zum Fjord zu gelangen.