Gesellschaft
Dolomiten – Familienwandern und Nervenkitzel
Dolomiten mit Kleinkind erleben? Das geht: Katharina und Benno Sellin haben die Leidenschaft für die Berge ihrer dreijährigen Tochter in die Wiege gelegt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.11.2026
- 12:50 - 13:15 Uhr
Die beiden studierten Fotografen vom Chiemsee sind drei Tage in den Dolomiten nahe der Rosengartengruppe unterwegs – mit ihrem Kind im Gepäck: Von Campitello di Fassa über das Rifugio Antermoia und den Antermoia See zum Rifugio Vajolet und zurück ins Fassatal.
Spielerisch entdeckt ihre Tochter auf diese Art die Welt der Hütten, Höhenwege und Felslandschaften.
Auch abseits der Wanderwege lebt die Familie ihre Leidenschaft für die Berge aus: Katharina ist leidenschaftliche Gleitschirmfliegerin, Benno erkundet die Berge am liebsten auf dem Bike. In "Bergauf-Bergab" zeigen sie, wie Berggehen mit Kind gelingt und welche Fragen und ganz praktischen Herausforderungen zwischen Gipfelglück und Hüttenübernachtung in der Höhe eine Rolle spielen.
Die Dolomiten von ihrer ungemütlichen Seite hingegen erleben drei junge Bergsteiger um den Filmemacher Philipp Winnige: Sie lernen die Sextener Dolomiten bei einer Klettersteigtour kennen – ihrer allerersten Klettersteigtour. Neben der Faszination für die wilde Landschaft lernen sie auch, was es heißt, mit Kälte, Schnee und Unwetter am Berg umzugehen.