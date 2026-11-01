Bergsteigen in Spanien Picos de Europa

Georg Bayerle und das Team von Bergauf-Bergab haben sich aufgemacht, dieses Gebirge zu erkunden - und zeigen all die großen und kleinen Entdeckungen, die sie dabei gemacht haben: Natürlich den "Naranjo de Bulnes", ein imposanter Felsendom und der höchste Gipfel der Picos. Die Nebelgeister, die die Wälder hier bewohnen, das Refugio Urriello, spektakulär gelegen inmitten einer Karsthochfläche oder das kleine Bergdorf Bulnes, in dem David Rodriguez Mendez, der Wirt der örtlichen Kneipe, erzählt, wie sich durch den Aufschwung des Tourismus und den Niedergang der Landwirtschaft das Leben dort verändert hat.