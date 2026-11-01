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Wanderer mit zwei Packtieren

Gesellschaft

Bergsteigen in Spanien Picos de Europa

Sie waren die Landmarke des europäischen Kontinents, als die spanischen Schiffe nach der Überfahrt von Amerika die heimatliche Biskaya erreichten: die Picos de Europa, die Spitzen Europas.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.11.2026
12:50 - 13:15 Uhr

Im Nordwesten Spaniens ragen die wild gezackten Kalkspitzen in einem 20 mal 40 Kilometer breiten Gebirgsstock auf und bilden ein kleines, aber einzigartiges Gebirge, in dem sich atlantische Nebelwälder und alpine Vegetation begegnen.

Georg Bayerle und das Team von Bergauf-Bergab haben sich aufgemacht, dieses Gebirge zu erkunden - und zeigen all die großen und kleinen Entdeckungen, die sie dabei gemacht haben: Natürlich den "Naranjo de Bulnes", ein imposanter Felsendom und der höchste Gipfel der Picos. Die Nebelgeister, die die Wälder hier bewohnen, das Refugio Urriello, spektakulär gelegen inmitten einer Karsthochfläche oder das kleine Bergdorf Bulnes, in dem David Rodriguez Mendez, der Wirt der örtlichen Kneipe, erzählt, wie sich durch den Aufschwung des Tourismus und den Niedergang der Landwirtschaft das Leben dort verändert hat.

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