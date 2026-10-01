Trails und Asphalt

Sie waren schon auf vielen Alpenpässen unterwegs und teilen die Leidenschaft für steile Anstiege und schnelle Abfahrten.



Auf ihrem Weg nach Prad machen Sandro und Hermann einen Zwischenstopp in Brixen. Neben den 48 Trinkwasserbrunnen in der Stadt ist das nahegelegene Würzjoch ein attraktives Ziel für die zwei Freunde: Wenn man die Autos erst einmal hinter sich gelassen hat, warten malerische Kehren mit Dolomiten-Panorama auf die Rennradfahrer. Außerdem geht es nach Bozen: Die Stadt gilt nicht nur als eine der fahrradfreundlichsten Städte Südtriols, sie ist auch die Heimat des ältesten Fahrradgeschäfts der autonomen Provinz: Der Bikeshop Engl wird mittlerweile in dritter Generation geführt.



Abseits der asphaltierten Straße ist Michael Düchs auf Trails im Bayerischen Wald mit dem Mountainbike unterwegs – und zwar mit Alfons Winhart und Gerd Brohasga. Die beiden haben im Rahmen des Bergauf-Bergab Jubiläums 2025 einen besonderen Preis gewonnen: Die Begleitung eines Drehs von Bergauf-Bergab für den Blick hinter die Kulissen. Doch statt hinter der Kamera, sind sie vor der Kamera gelandet und nehmen Michael Düchs und sein Team mit auf einige der schönsten Mountainbike-Strecken im Bayerischen Wald.