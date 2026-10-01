Leidenschaft Abenteuer Bergfilm Festival Tegernsee 2026 Das Magazin für Bergsteiger

Bekannte Gesichter sind auch in diesem Jahr auf der großen Leinwand zu sehen: Eiskletterin Ines Papert, die Extrembergsteiger Robert Jasper und David Göttler, Highliner Lukas Irmler und Profikletterer Stefan Glowacz. Es geht hoch hinaus, weit weg und steil bergauf, wobei die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen, dem Alter und der Frage nach einem erfüllenden Bergsteigerleben präsenter erscheinen denn je. Neben den schönen Momenten bildet das Festival auch die tragischen Ereignisse ab, die sich in den Bergen zutragen: Über Bergsteiger hereinbrechende Gewitter, das Labyrinth Matterhorn und Erdbeben im Himalaya, die nicht nur die Natur erschüttern.