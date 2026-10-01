Gesellschaft
Leidenschaft Abenteuer Bergfilm Festival Tegernsee 2026 Das Magazin für Bergsteiger
Seit 23 Jahren kommen im Oktober Filmemacher aus aller Welt am Tegernsee zusammen, verbunden durch eine große Leidenschaft: Bergfilme.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.10.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
Traditionell laufen die Filme in den drei Kategorien "Erlebnisraum Berg", "Naturraum Berg" und "Lebensraum Berg" und eröffnen damit unterschiedliche Blickwinkel auf ein facettenreiches Themenfeld.
Bekannte Gesichter sind auch in diesem Jahr auf der großen Leinwand zu sehen: Eiskletterin Ines Papert, die Extrembergsteiger Robert Jasper und David Göttler, Highliner Lukas Irmler und Profikletterer Stefan Glowacz. Es geht hoch hinaus, weit weg und steil bergauf, wobei die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen, dem Alter und der Frage nach einem erfüllenden Bergsteigerleben präsenter erscheinen denn je. Neben den schönen Momenten bildet das Festival auch die tragischen Ereignisse ab, die sich in den Bergen zutragen: Über Bergsteiger hereinbrechende Gewitter, das Labyrinth Matterhorn und Erdbeben im Himalaya, die nicht nur die Natur erschüttern.
Abseits der Geschichten aus den Bergen der Welt wirft "Bergauf-Bergab"-Moderator Michael Düchs einen Blick hinter das traditionsreiche Festival im Süden von München. Er ist zu Besuch bei Festivaldirektor Tom Dauer, in dessen Händen die Hauptverantwortung bei der Auswahl der Filme und in der Gestaltung des Festivals liegt. Über das Handwerk des Filmemachens am Berg spricht Michael Düchs mit dem Kameramann und Fotografen Moritz Attenberger. Sein Zuhause ist der Schliersee, sein Arbeitsplatz ist die ganze Welt. Und dort tragen sich die Geschichten nicht nur vor der Kamera zu.