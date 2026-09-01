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Kletterer an einem senkrechten Felsen. Im Hintergrund stehen bewaldete Berge.

Gesellschaft

Die Bayerischen Riffe

Die schroffen Felswände von Roß- und Buchstein, Leonhardstein, Daffenstein und Blankenstein eignen sich hervorragend zum Klettern. Seit Generationen sind sie ein beliebtes Ziel für Bergsteiger aus dem Tegernseer und Münchner Raum. "Bergauf-Bergab" begleitet eine Familie auf einigen der schönsten heimischen Touren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.09.2026
12:50 - 13:20 Uhr

"Bergauf-Bergab" begleitet die Freisinger Familie Rester bei der Umsetzung eines lang gehegten Plans: Mit dem Fahrrad starten Claudia und Christian zusammen mit ihrer Tochter Tabea zu einer Rundtour, bei der sie alle vier bayerischen Riffe anfahren und an jedem der Berge eine ausgesuchte Tour klettern wollen: von der "Via Weißbier" am Buchstein bis hin zu der Route "Waldfest" in der Nordwand des Blankensteins.

Wichtiger als Namen und Schwierigkeiten der Touren aber ist etwas anderes: gemeinsame Erlebnisse in den heimischen Bergen zu sammeln und die Leidenschaft für das Klettern zu leben, die die ganze Familie erfüllt und verbindet.

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