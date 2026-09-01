Gesellschaft
Herzogkante an der Laliderer Nordwand
Die Laliderer Nordwand zählt zu den bedeutendsten und höchsten Wänden der Alpen - und zu den berüchtigtsten: Brüchiger Fels, kaum Bohrhaken und wilde Routen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.09.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
Die Herzogkante an der Laliderer Nordwand zählt zu den bedeutendsten und höchsten Wänden der Alpen – und zu den berüchtigtsten: Brüchiger Fels, kaum Bohrhaken und wilde Routen. Wer hier klettert muss wissen, was er tut!
2021 begleitet "Bergauf-Bergab" die Bergführer Reiner Pickl und Helmut Schmidt an der Herzogkante, die leichteste Tour in der Wand. Die beiden Bergführer haben hier die "heißen Zeiten" erlebt – also jene goldenen Sommer in den 1970er und 1980er Jahren, in denen die Laliderer Wand ein Magnet für zahlreiche Seilschaften war.