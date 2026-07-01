Gesellschaft
Alte Pfade am Gran Paradiso
Einer der ältesten Nationalparks der Alpen: Der Gran Paradiso. Über wilde Pfade geht es zu einem symbolträchtigen Gipfel, dem Monveso di Forzo. Einige Bewohner des Val Soana möchten ihn zu einem heiligen Berg machen - als Zeichen, dass der Mensch nicht jeden Ort betreten können muss.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.07.2026
- 12:45 - 13:20 Uhr
Das Magazin für Bergsteiger vom BR Fernsehen. Eine Bergsendung, die mit dem "Erlebnis Berg" nicht nur den Spezialisten, sondern ein breites Spektrum an Bergfreunden erreicht.