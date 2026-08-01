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Der Felsturm Arêt des Cosmiques unterhalb der Aiguille du Midi, Chamonix. Im Hintergrund der Mont Blanc

Gesellschaft

Steile Grate im Mont-Blanc-Massiv

Sie ist eine der berühmtesten Hochtouren in den Nadeln von Chamonix im Mont-Blanc-Massiv: Der Midi-Plan-Grat. Über diese Tour hat der französische Bergführer Gaston Rébuffat einmal geschrieben, dass man sich hier zwischen zwei Welten bewege: "Der des Tales, das man langsam erwachen und lebendig werden sieht, und der Welt der Höhe, ruhig, unwandelbar."

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.08.2026
12:45 - 13:15 Uhr

Das Magazin für Bergsteiger vom BR Fernsehen. Eine Bergsendung, die mit dem "Erlebnis Berg" nicht nur den Spezialisten, sondern ein breites Spektrum an Bergfreunden erreicht.

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