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  4. Grundschartner Nordkante im Zillertal | Sommerreihe Himmelsleitern
Blick auf den schneebedeckten Grundschartner im Talschluss

Gesellschaft

Grundschartner Nordkante im Zillertal

In den Sommerferien geht es bei "Bergauf-Bergab" hoch hinaus: Zu alpinen Klassikern von Chamonix bis zur Lalidererwand im Karwendel. Fünf Wiederholungen anspruchsvoller Touren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.08.2026
12:45 - 13:15 Uhr

Bei diesen herrschten damals teils noch ganz andere Bedingungen als heute. "Diese Nordkante zählt zweifelsfrei zu den schönsten Urgesteinsklettereien der Ostalpen!" Mit diesen Worten beschreibt Manfred Sturm den markanten Nordgrat des Grundschartners im Zillertal.

Als lange und anspruchsvolle Klettertour ist der Nordgrat ein Traumziel vieler ambitionierter Bergsteiger. Im Sommer 2020 war das Team von "Bergauf-Bergab" mit dem Garmischer Arzt und Bergführer Ulli Steiner und dem Zillertaler Stefan Hochstaffel auf dem Grat unterwegs und ist reich belohnt worden: mit besten Bedingungen und traumhafter Aussicht im steilen Fels.

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