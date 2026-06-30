Gesellschaft
Ehrenamt am Berg – Von Bergrettung bis Trailbau
Ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, würde vieles in unserer Gesellschaft nicht funktionieren. Das gilt auch für den Bergsport.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.07.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Unzählige Freiwillige investieren Zeit, Wissen und Leidenschaft, um anderen zu helfen, Sicherheit zu gewährleisten und die Bergwelt zu erhalten. Ihr Einsatz bildet das Fundament vieler Angebote und Aktivitäten.
Von den Frauen und Männern der Bergwacht über Trainerinnen und Trainer im Deutschen Alpenverein bis hin zu denjenigen, die Wege und Infrastruktur in den Bergen pflegen, viele Bergsportlerinnen und Bergsportler sind im Einsatz für andere. "Bergauf-Bergab" begleitet einige dieser engagierten Menschen bei ihrer Arbeit.
So besuchen wir die "IG Mountainbike Nürnberg" bei einem Arbeitseinsatz am Schmausenbuck, einem beliebten Waldgebiet am Rand der Frankenmetropole. Das Trailbau-Team der Interessengemeinschaft sorgt dort dafür, dass die Mountainbike-Strecken gepflegt, instand gehalten und nachhaltig nutzbar bleiben.
Ein weiteres Beispiel ist Carolin Scheiter, Hundeführerin bei der Bergwacht. Sie begleitet ihre Hündin Maple bei der anspruchsvollen Ausbildung zur Suchhündin. Ob ein Hund für diese Aufgabe überhaupt geeignet ist, zeigt sich oft erst nach mehreren Monaten. Die Ausbildung selbst erstreckt sich über mehrere Jahre und verlangt Mensch und Tier viel Ausdauer ab.
Auch die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern im Deutschen Alpenverein erfordert großes Engagement. In mehreren Lehrgängen erwerben die Teilnehmenden das notwendige Wissen und die praktischen Fähigkeiten für unterschiedliche Bergsportdisziplinen. "Bergauf-Bergab" begleitet einen Lehrgang für angehende Trainerinnen und Trainer im Bereich Bergsteigen. Auf der Blaueishütte in den Berchtesgadener Alpen erleben die Kursteilnehmenden hautnah, wie schnell sich die Bedingungen in den Bergen ändern können: Ein Wintereinbruch mitten im Sommer macht deutlich, wie rasch aus einer Ausbildungssituation ernsthafter alpiner Alltag werden kann.