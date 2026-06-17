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Gesellschaft

Die Kunst, einen Berg zu besteigen Das Magazin für Bergsteiger

Mit seinem Text-Bildband "Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen" gab der Bergsteiger, Schriftsteller und Fotograf Reinhard Karl dem Lebensgefühl einer Generation von Bergsteigern Ausdruck.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.07.2026

Wie kaum ein anderer verstand es der Heidelberger, seinem eigenen Erleben, seinen Gedanken und Gefühlen am Berg in Wort und Bild Ausdruck zu verleihen.
Leider kam Reinhard Karl viel zu früh, im Alter von 35 Jahren, am Cho Oyu (8153 Meter) ums Leben.

Am 3. November 2021 hätte er seinen 75. Geburtstag gefeiert. In seinen Texten und Fotografien jedoch lebt er weiter. Dass seine Werke bis heute nichts von ihrer Einzigartigkeit verloren haben, zeigt Autor und Filmemacher Tom Dauer am Beispiel der Künstlerin Clara Happ. Die 29-Jährige fertigt Holz- und Linolschnitte nach Vorlage von Reinhard Karls Fotografien an. Dabei geht es ihr nicht um detailgetreue Wiedergabe. Clara Happ versucht zu verstehen, was die berührende Kraft der Texte, was die zeitlose Ästhetik der Schwarz-Weiß- und Farbbilder ausmacht – und transportiert deren Schönheit mit analoger Technik in die Gegenwart.

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