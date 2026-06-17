Die Kunst, einen Berg zu besteigen Das Magazin für Bergsteiger

Am 3. November 2021 hätte er seinen 75. Geburtstag gefeiert. In seinen Texten und Fotografien jedoch lebt er weiter. Dass seine Werke bis heute nichts von ihrer Einzigartigkeit verloren haben, zeigt Autor und Filmemacher Tom Dauer am Beispiel der Künstlerin Clara Happ. Die 29-Jährige fertigt Holz- und Linolschnitte nach Vorlage von Reinhard Karls Fotografien an. Dabei geht es ihr nicht um detailgetreue Wiedergabe. Clara Happ versucht zu verstehen, was die berührende Kraft der Texte, was die zeitlose Ästhetik der Schwarz-Weiß- und Farbbilder ausmacht – und transportiert deren Schönheit mit analoger Technik in die Gegenwart.