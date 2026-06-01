Gesellschaft
Eigerman – Robert Jasper und die Nordwand
Am Eiger ist er eine Legende, doch außerhalb der Szene kennt ihn kaum jemand: Robert Jasper aus dem Schwarzwald, der "Eigerman".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.06.2026
- 12:40 - 13:10 Uhr
30 Routen durch die Nordwand, mehr als ein Jahr in der Wand, dazu mit der "Odyssee" eine der schwierigsten Linien: Jasper hat den Eiger geprägt wie kaum ein anderer.
Für Profis ist er ein Maßstab: Alexander Huber und Roger Schäli nennen ihn Inspirationsquelle – und einen der komplettesten Bergsteiger Deutschlands.