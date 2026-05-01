Gesellschaft
Bergauf-Bergab: Klettern in Franken
Vor über 50 Jahren malte Kurt Albert den ersten roten Punkt an einen fränkischen Felsen - als Zeichen dafür, dass er diesen Fels in freier Kletterei hinaufgekommen ist.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.05.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
Das Sportklettern trat einen Siegeszug an, der bis heute andauert. Doch wie steht es um das Klettern in Franken heute? Kurz: Es ist lebendig wie eh und je! "Bergauf-Bergab" ist unterwegs mit unterschiedlichen Menschen, die die Leidenschaft für die Felsen verbindet.