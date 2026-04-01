Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Bergauf-Bergab
  4. Leben und Bergsteigen im Himalaya
Von links: Billi Bierling und Gerlinde Kaltenbrunner unterwegs im Wettersteingebirge.

Gesellschaft

Leben und Bergsteigen im Himalaya

An den höchsten Bergen der Welt im Himalaya liegen Gipfelglück und tragische Schicksale oft nah beieinander. Wir sind unterwegs mit den beiden Alpinistinnen Billi Bierling und Gerlinde Kaltenbrunner.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.04.2026
12:55 - 13:25 Uhr

Die Extrembergsteigerinnen Billi Bierling und Gerlinde Kaltenbrunner haben sich in der Welt des Höhenbergsteigens einen Namen gemacht. Beide Frauen haben auf Achttausendern Geschichte geschrieben, beide haben dort auch Leid, Verlust und Grenzerfahrungen erlebt.

Billi lebt und arbeitet viele Monate im Jahr in Nepals Hauptstadt Kathmandu und dokumentiert als Chronistin die Besteigungen der hohen Berge für die Himalayan Database. 2007 hat sie dort die österreichische Höhenbergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner kennengelernt – die erste Frau, die alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestiegen hat. Seitdem verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft.

"Bergauf-Bergab" begleitet die beiden nicht im Himalaya, sondern in Billis Heimat, dem Wettersteingebirge oberhalb von Garmisch-Partenkirchen. Ihr Basislager ist die Stuibenhütte, ihr Ziel der Stuibenkopf. Mit knapp 2.000 Metern ein niedriger, aber für die beiden besonders persönlicher Gipfel. Auf ihrer Tour erzählen sie von Erfolgen am Mount Everest, ihrer veganen Ernährung, ihrer Liebe zu Nepal und was sie an den hohen Berge reizt.

Auch Michi Düchs wirft einen Blick in die Welt des Extrembergsteigens: Er begleitet Yaga Ban auf den Königsstand bei Garmisch. Yaga stammt aus Nepal, lebt in Grainau und arbeitet bei der Zugspitzbahn. Regelmäßig organisiert er Reisen in sein Heimatland und erzählt, wie sich das Expeditionsbergsteigen in den letzten Jahren entwickelt hat.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.