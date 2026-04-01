Leben und Bergsteigen im Himalaya

Billi lebt und arbeitet viele Monate im Jahr in Nepals Hauptstadt Kathmandu und dokumentiert als Chronistin die Besteigungen der hohen Berge für die Himalayan Database. 2007 hat sie dort die österreichische Höhenbergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner kennengelernt – die erste Frau, die alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestiegen hat. Seitdem verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft.



"Bergauf-Bergab" begleitet die beiden nicht im Himalaya, sondern in Billis Heimat, dem Wettersteingebirge oberhalb von Garmisch-Partenkirchen. Ihr Basislager ist die Stuibenhütte, ihr Ziel der Stuibenkopf. Mit knapp 2.000 Metern ein niedriger, aber für die beiden besonders persönlicher Gipfel. Auf ihrer Tour erzählen sie von Erfolgen am Mount Everest, ihrer veganen Ernährung, ihrer Liebe zu Nepal und was sie an den hohen Berge reizt.



Auch Michi Düchs wirft einen Blick in die Welt des Extrembergsteigens: Er begleitet Yaga Ban auf den Königsstand bei Garmisch. Yaga stammt aus Nepal, lebt in Grainau und arbeitet bei der Zugspitzbahn. Regelmäßig organisiert er Reisen in sein Heimatland und erzählt, wie sich das Expeditionsbergsteigen in den letzten Jahren entwickelt hat.