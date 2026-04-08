Abgelegen und ursprünglich - Skitouren und Leben im Averstal Das Magazin für Bergsteiger

Nur insgesamt 170 Einwohner leben dort verstreut in kleinen Weilern. Einer ist der Bergführer Kasimir Schuler, der mit seiner Familie auch einen Bergbauernhof betreibt. Die Kinder besuchen die Schule mit nur einer Klasse, in der alle von der ersten bis zur sechsten Jahrgangsstufe unterrichtet werden. Und wenn die Bedingungen passen, dann geht es direkt von der Schulbank an den Dorflift, einen Schlepper, der auf 1,5 Kilometern Länge stattliche 600 Höhenmeter überwindet.



Es ist ein Tal mit selten gewordenen Besonderheiten, abseits des üblichen Trubels. Und zu allen Seiten und tief hinein in die Seitentäler erstrecken sich stattliche Berge, die Skitouren in allen denkbaren Varianten ermöglichen. Weil es sonst nichts gibt, zählt das Val Avers zu den ersten Adressen für Menschen, die den Winter pur erleben wollen.