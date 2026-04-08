Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Bergauf-Bergab
  4. Abgelegen und ursprünglich - Skitouren und Leben im Averstal Das Magazin für Bergsteiger

Gesellschaft

Abgelegen und ursprünglich - Skitouren und Leben im Averstal Das Magazin für Bergsteiger

Der Schnee war in diesem Winter in den Alpen wieder ein seltener und kurzer Gast - umso interessanter werden die Plätze, wo er noch zu Hause ist. Einer liegt versteckt in der Schweiz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.05.2026

Für Skitourengeher ist das Val Avers, ein abgelegenes Seitental vor dem San-Bernardino-Pass in Graubünden, schon immer attraktiv, denn auf 2126 Metern Höhe liegt dort mit Juf die höchstgelegene Dauersiedlung der Alpen.

Nur insgesamt 170 Einwohner leben dort verstreut in kleinen Weilern. Einer ist der Bergführer Kasimir Schuler, der mit seiner Familie auch einen Bergbauernhof betreibt. Die Kinder besuchen die Schule mit nur einer Klasse, in der alle von der ersten bis zur sechsten Jahrgangsstufe unterrichtet werden. Und wenn die Bedingungen passen, dann geht es direkt von der Schulbank an den Dorflift, einen Schlepper, der auf 1,5 Kilometern Länge stattliche 600 Höhenmeter überwindet.

Es ist ein Tal mit selten gewordenen Besonderheiten, abseits des üblichen Trubels. Und zu allen Seiten und tief hinein in die Seitentäler erstrecken sich stattliche Berge, die Skitouren in allen denkbaren Varianten ermöglichen. Weil es sonst nichts gibt, zählt das Val Avers zu den ersten Adressen für Menschen, die den Winter pur erleben wollen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.