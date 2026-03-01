Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Bergauf-Bergab
  4. Das Magazin für Bergsteiger - Bergauf - Bergab: Bergwinter vor der Haustür · Schneeschuh, Ski und Schanzen
Drei Skifahrer schultern ihre Ski auf dem Brauneck

Gesellschaft

Bergwinter vor der Haustür – Schneeschuh, Ski und Schanzen

„Bergauf-Bergab“ ist unterwegs im Schnee und zeigt, wofür sich die Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Team begeistern. Einer von ihnen ist Simon Koslowski, der bei vielen Produktionen als Kameraassistent dabei ist. Er liebt das Brauneck in Oberbayern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.03.2026
12:55 - 13:25 Uhr

In „seinem“ Skigebiet kennt er jede Abfahrt und ist ständig auf der Suche nach neuen Spots, an denen er zusammen mit seinen Freunden Schanzen und Kicker bauen, springen und Freeriden kann. Und auch wenn die Schneelage mal wieder mau ist - am Brauneck geht immer was.

Kameraassistentin Anna-Lisa steckt momentan in der Vorbereitung auf ihre Winterprüfung zur Bergwanderführerin. Dazu gehören auch Tourenplanung und Geländebeurteilung. „Bergauf-Bergab“ begleitet sie und ihren Vater auf einer Schneeschuhtour rund ums Meißner Haus in den Tuxer Alpen. Auch wenn Anna-Lisa als Kind manchmal gestreikt hat — heute ist sie dankbar für die Bergliebe, die doch übergesprungen ist. Und sie ist stolz darauf, etwas zurückzugeben, wenn sie ihren Vater in die Berge mitnimmt.

Edgar Brigel arbeitet als Cutter beim Bayerischen Rundfunk – wenn er nicht gerade in den Bergen ist: Im Sommer mit dem Mountainbike auf Trails oder beim Klettern, im Winter beim Skitouren gehen und Freeriden. Dabei schwört er auf die Ski von Snørre, einer kleinen Ski-Manufaktur im Allgäu.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.