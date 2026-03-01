Bergwinter vor der Haustür – Schneeschuh, Ski und Schanzen

In „seinem“ Skigebiet kennt er jede Abfahrt und ist ständig auf der Suche nach neuen Spots, an denen er zusammen mit seinen Freunden Schanzen und Kicker bauen, springen und Freeriden kann. Und auch wenn die Schneelage mal wieder mau ist - am Brauneck geht immer was.



Kameraassistentin Anna-Lisa steckt momentan in der Vorbereitung auf ihre Winterprüfung zur Bergwanderführerin. Dazu gehören auch Tourenplanung und Geländebeurteilung. „Bergauf-Bergab“ begleitet sie und ihren Vater auf einer Schneeschuhtour rund ums Meißner Haus in den Tuxer Alpen. Auch wenn Anna-Lisa als Kind manchmal gestreikt hat — heute ist sie dankbar für die Bergliebe, die doch übergesprungen ist. Und sie ist stolz darauf, etwas zurückzugeben, wenn sie ihren Vater in die Berge mitnimmt.



Edgar Brigel arbeitet als Cutter beim Bayerischen Rundfunk – wenn er nicht gerade in den Bergen ist: Im Sommer mit dem Mountainbike auf Trails oder beim Klettern, im Winter beim Skitouren gehen und Freeriden. Dabei schwört er auf die Ski von Snørre, einer kleinen Ski-Manufaktur im Allgäu.