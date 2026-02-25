Gesellschaft
Das Magazin für Bergsteiger
Zwei Teams von "Bergauf-Bergab" haben sich 2016 zeitgleich auf den Weg gemacht, die Zugspitze auf unterschiedlichen Routen zu besteigen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 26.03.2026
Malte Roeper und sein Kamerateam sind über den Jubiläumsgrat aufgestiegen, der Zugspitze und Alpspitze verbindet. Das Team um Michi Düchs war mit Tourenski unterwegs und hat nach einer Tour in den Mieminger Bergen den Aufstieg über das Gatterl gewählt.