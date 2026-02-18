Vor ein paar Jahren allerdings war das noch anders und das Team von Bergauf-Bergab konnte eine Tour unternehmen, die in der Form heute kaum mehr möglich ist: Eine Ski-Durchquerung der Münchner Hausberge. Normalerweise sind diese Berge Ziele für Tagesausflüge. Dort eine Art „Haute Route“ zurückzulegen, nach dem Vorbild der berühmten Hochtour zwischen Chamonix und Zermatt, erscheint geradezu lächerlich. Aber der Bergführer Bertl Schmidt hat es gewagt und eine originelle Tour ausgetüftelt – klein und fein, quer durch die Tegernseer und Schlierseer Berge.