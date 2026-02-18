Gesellschaft
Haute Route dahoam – Bergauf und bergab durch die Tegernseer Berge
Das Team von Bergauf-Bergab konnte eine Tour unternehmen, die in der Form heute kaum mehr möglich ist: Eine Ski-Durchquerung der Münchner Hausberge.
So richtig viel Schnee und das über mehrere Tage hinweg und bis hinab in tiefe Lagen - das gibt es in den Bayerischen Bergen nur noch selten ...
Vor ein paar Jahren allerdings war das noch anders und das Team von Bergauf-Bergab konnte eine Tour unternehmen, die in der Form heute kaum mehr möglich ist: Eine Ski-Durchquerung der Münchner Hausberge. Normalerweise sind diese Berge Ziele für Tagesausflüge. Dort eine Art „Haute Route“ zurückzulegen, nach dem Vorbild der berühmten Hochtour zwischen Chamonix und Zermatt, erscheint geradezu lächerlich. Aber der Bergführer Bertl Schmidt hat es gewagt und eine originelle Tour ausgetüftelt – klein und fein, quer durch die Tegernseer und Schlierseer Berge.
Sie beginnt in Lenggries an der Isar und endet unter dem Wendelstein an der Leitzach. Trotz des weitgehend gemütlichen Charakters der Gipfel fehlt der Tour keineswegs der sportliche Anspruch.
