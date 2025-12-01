Gesellschaft
Der alpine Jahresrückblick - Über Rettung und Rekorde am Berg
Moderator Michi Düchs erlebt im Bergwacht-Zentrum in Bad Tölz, wie sich Bergrettung anfühlt - ob aus einer Gondel oder mit dem Helikopter. Auch in der Welt des Extrembergsteigens ist in diesem Jahr einiges passiert.
- 10.12.2025
- 12:45 - 13:15 Uhr
Im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung der Bergwacht Bayern in Bad Tölz wirft Michi Düchs einen Blick hinter die Kulissen der Bergrettung. Ehrenamtliche Retter werden in der großen Trainingshalle ausgebildet, um im Ernstfall schnell und souverän helfen zu können.
Mit Experten der Bergwacht und des Lawinenwarndienstes spricht "Bergauf-Bergab" über kritische Themen und neue Entwicklungen: Was hat es mit dem Trend auf sich, unvorbereitet ins Hochgebirge aufzubrechen? Warum darf Kälte am Berg nicht unterschätzt werden? Und wie ist die Einnahme von Xenon medizinisch einzuordnen? Das Edelgas erlaubt Bergsteigern, 8000er ohne Akklimatisierung zu besteigen.
Auch in der Welt des Extrembergsteigens ist in diesem Jahr einiges passiert: Von der Abschlussexpedition des DAV-Expeditionskaders in Patagonien am Cerro Torre über die anspruchsvolle Erstbesteigung des 6781 Meter hohen Kimshung im Himalaja durch eine österreichisch-italienische Seilschaft bis hin zum Flug von David Göttler mit dem Gleitschirm vom Gipfel des Nanga Parbat in Pakistan.