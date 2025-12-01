Der alpine Jahresrückblick - Über Rettung und Rekorde am Berg

Mit Experten der Bergwacht und des Lawinenwarndienstes spricht "Bergauf-Bergab" über kritische Themen und neue Entwicklungen: Was hat es mit dem Trend auf sich, unvorbereitet ins Hochgebirge aufzubrechen? Warum darf Kälte am Berg nicht unterschätzt werden? Und wie ist die Einnahme von Xenon medizinisch einzuordnen? Das Edelgas erlaubt Bergsteigern, 8000er ohne Akklimatisierung zu besteigen.



Auch in der Welt des Extrembergsteigens ist in diesem Jahr einiges passiert: Von der Abschlussexpedition des DAV-Expeditionskaders in Patagonien am Cerro Torre über die anspruchsvolle Erstbesteigung des 6781 Meter hohen Kimshung im Himalaja durch eine österreichisch-italienische Seilschaft bis hin zum Flug von David Göttler mit dem Gleitschirm vom Gipfel des Nanga Parbat in Pakistan.