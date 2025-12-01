Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Bergauf-Bergab
  4. Der alpine Jahresrückblick - Über Rettung und Rekorde am Berg
Eine Luftaufnahme des verschneiten, felsigen Berggipfels mit einem steilen Grat. Unterhalb liegen die Wolken.

Gesellschaft

Der alpine Jahresrückblick - Über Rettung und Rekorde am Berg

Moderator Michi Düchs erlebt im Bergwacht-Zentrum in Bad Tölz, wie sich Bergrettung anfühlt - ob aus einer Gondel oder mit dem Helikopter. Auch in der Welt des Extrembergsteigens ist in diesem Jahr einiges passiert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.12.2025
12:45 - 13:15 Uhr

Im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung der Bergwacht Bayern in Bad Tölz wirft Michi Düchs einen Blick hinter die Kulissen der Bergrettung. Ehrenamtliche Retter werden in der großen Trainingshalle ausgebildet, um im Ernstfall schnell und souverän helfen zu können.

Mit Experten der Bergwacht und des Lawinenwarndienstes spricht "Bergauf-Bergab" über kritische Themen und neue Entwicklungen: Was hat es mit dem Trend auf sich, unvorbereitet ins Hochgebirge aufzubrechen? Warum darf Kälte am Berg nicht unterschätzt werden? Und wie ist die Einnahme von Xenon medizinisch einzuordnen? Das Edelgas erlaubt Bergsteigern, 8000er ohne Akklimatisierung zu besteigen.

Auch in der Welt des Extrembergsteigens ist in diesem Jahr einiges passiert: Von der Abschlussexpedition des DAV-Expeditionskaders in Patagonien am Cerro Torre über die anspruchsvolle Erstbesteigung des 6781 Meter hohen Kimshung im Himalaja durch eine österreichisch-italienische Seilschaft bis hin zum Flug von David Göttler mit dem Gleitschirm vom Gipfel des Nanga Parbat in Pakistan.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.