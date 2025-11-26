Hauptnavigation

50 Jahre „Rotpunkt“ – Kletterlegende Kurt Albert

Vor 50 Jahren pinselte Kurt Albert zum ersten Mal einen roten Punkt an eine Klettertour, die er „frei“ geklettert hatte – was bedeutet, dass er Haken nur zur Sicherung, aber nicht zum Höhersteigen verwendete. Der Franke war ein Pionier dieser sportlichen, fairen Art zu klettern, die unter der Bezeichnung „Rotpunkt“ bekannt und zum weltweiten Standard wurde.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.11.2025
12:45 - 13:15 Uhr

„Bergauf-Bergab“ wiederholt zum runden Jubiläum des roten Punktes den Film „Frei wie der Wind“ – ein Porträt Kurt Alberts, der vor 15 Jahren bei einem tragischen Unglück in einem Klettersteig ums Leben gekommen ist. Der Filmemacher Jochen Schmoll hat ihn für diesen Film auf einem seiner letzten Abenteuer begleitet:

Vier Wochen lang sind Kurt Albert und sein Kletterpartner Holger Heuber mit Seekajaks unterwegs gewesen, um der Deutschen liebstes Urlaubsziel zu umrunden. Dass die Kletterausrüstung im Boot nicht fehlen durfte, war selbstverständlich – auch an Mallorcas Küsten locken Felsen. Und selbstverständlich greift der Bericht filmische Episoden aus Kurt Alberts Leben auf.

