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Gesellschaft

auslandsjournal spezial: Midterms - Amerika hat gewählt

Der 3. November könnte zum Tag der Abrechnung mit der Politik von US-Präsident Donald Trump werden. Dann stehen die Midterms an, die Zwischenwahlen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
05.11.2026
22:25 - 23:15 Uhr

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auslandsjournal extra

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Sie gelten als Abstimmung über die Politik des Präsidenten – und liefern ein Bild von der politischen Stimmungslage in den USA. Wie zufrieden sind die Menschen in den USA mit Donald Trump, und was heißt das Ergebnis für ihn und seine Politik?

Was sind die wichtigsten Themen für die Wähler? Welche Rolle spielen die hohe Inflation, der Krieg gegen Iran, die für viele Amerikaner unbezahlbare Gesundheitsvorsorge und das Thema Immigration an der Wahlurne?

Das "auslandsjournal" berichtet in einem 45-minütigen "auslandsjournal spezial: Midterms - Amerika hat gewählt" live aus Washington. Shakuntala Banerjee begrüßt an ihrem Set mit Blick auf das Kapitol hochkarätige Expertinnen und Experten. Was bedeutet das Ergebnis für Donald Trump? Wie verändert es die amerikanische Politik, womöglich auch bei Zöllen, Handel und in der Kooperation mit Deutschland? Zusammen mit ZDF-Studioleiter Elmar Theveßen und Reporterinnen und Reportern in verschiedenen Bundesstaaten ordnet Shakuntala Banerjee die Ergebnisse ein.

Stab

  • Moderation - Shakuntala Banerjee

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