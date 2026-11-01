Was sind die wichtigsten Themen für die Wähler? Welche Rolle spielen die hohe Inflation, der Krieg gegen Iran, die für viele Amerikaner unbezahlbare Gesundheitsvorsorge und das Thema Immigration an der Wahlurne?



Das "auslandsjournal" berichtet in einem 45-minütigen "auslandsjournal spezial: Midterms - Amerika hat gewählt" live aus Washington. Shakuntala Banerjee begrüßt an ihrem Set mit Blick auf das Kapitol hochkarätige Expertinnen und Experten. Was bedeutet das Ergebnis für Donald Trump? Wie verändert es die amerikanische Politik, womöglich auch bei Zöllen, Handel und in der Kooperation mit Deutschland? Zusammen mit ZDF-Studioleiter Elmar Theveßen und Reporterinnen und Reportern in verschiedenen Bundesstaaten ordnet Shakuntala Banerjee die Ergebnisse ein.