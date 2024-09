Texas: Von Windrädern, Waffen und Migranten

Texas steht für ausgeprägte Staatsskepsis, freies Unternehmertum und lockere Waffengesetze. Politisch ist Texas polarisiert. Die Städterinnen und Städter wählen links-liberal, die Landbevölkerung christlich-konservativ. Klar ist, die politische Kultur von Texas ist tiefrot gefärbt. Die Werte der Republikaner sind die Werte der Cowboys, sagt man hier. Doch wie hat sich die republikanische Politik verändert seit Trump und seiner MAGA-Bewegung? Der Lone Star State steht für wichtige Wahlkampfthemen, wie Migration und Energie. Öl und Gas gibt es zur Genüge und mittlerweile ist Texas auch der fünftgrösste Produzent von Windenergie weltweit. Wie nutzt Texas den Mix von erneuerbaren und fossilen Energiequellen und was sind weitere Erfolgsrezepte der boomenden Texanischen Wirtschaft. An der Grenze zu Mexiko fragen wir, ob und wo das System am Anschlag ist. Was erwartet man im texanischen El Paso oder in Tucson, Arizona von der nationalen Politik in Washington? Und wie geht es den Menschen, die alles zurücklassen und die gefährliche Reise ins Unbekannte auf sich nehmen? Gibt es den amerikanischen Traum für sie noch?