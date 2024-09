Die Südstaaten: Black Power und das Erbe der Sklaverei

Georgia, Mississippi, Alabama: Hier spiegelt sich die Geschichte der Südstaaten wider. In Monumenten, Schlachtfeldern, Traditionen und in der Seele der Menschen. Was heisst es 60 Jahre nach Martin Luther King als Schwarzer in den USA zu leben? Der Tod von George Floyd durch massive Polizeigewalt hat zu Demonstrationen geführt, wie sie das Land seit den 1960er-Jahren nicht mehr gesehen hat. Was ist seither passiert? Im Swing State Georgia sprechen wir mit Black Lives Matter-Aktivistinnen und Legenden der Bürgerrechtsbewegung und ergründen, inwiefern die USA noch ein segregiertes Land ist? Und ob die Narbe, welche die Sklaverei hinterlassen hat, jemals heilen kann?