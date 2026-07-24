Gesellschaft
Alpendörfer (4/5): Slowenien/Österreich – Grenzenloses Miteinander
Mitten durch die Ostalpen, an der Grenze zwischen Österreich und Slowenien, leben Menschen, die seit Generationen verbunden sind – und heute um die Zukunft ihrer Region kämpfen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.08.2026
- 21:30 - 22:00 Uhr
Im slowenischen Solčava will Vida Matk die traditionelle Schafzucht neu beleben. Im österreichischen Kärnten kämpft Zdravko Haderlap um seinen geschädigten Forst – und sucht Wege, die Region über Grenzen hinweg zu stärken.
Als Rückkehrer bringt Zdravko neue Ideen in die Grenzregion. Er erzählt auf Wanderungen von ihrer Geschichte und denkt sie weiter.
Die Dokumentation begleitet Vida Matk und Zdravko Haderlap durch Winter und Sommer – bei harter Arbeit, in großen Landschaften und auf der Suche nach neuen Chancen.