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Kastanienbauer Marco Giovanoli beim Schlagen der Kastanien in Soglio

Gesellschaft

Alpendörfer (2/5): Schweiz – Kastanien und Katastrophen

Wenn im Herbst die Kastanien fallen, erwacht im Schweizer Bergell eine fast vergessene Tradition zum Leben – in den sogenannten Selven, den historischen Kastanienhainen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.08.2026
20:40 - 21:05 Uhr

Im größten Edelkastanienwald der Alpen werden diese Selven wieder gepflegt: einst verfallen, heute Kulturgut und Einnahmequelle. Der Film begleitet Bauernfamilien durch die arbeitsreiche Erntezeit – geprägt von Gemeinschaft und Geschichte.#

Marco Giovanoli und seine Familie bewirtschaften Kastanienhaine in Soglio, unterstützt werden sie von Verwandten. Auch für die Englers sind die Selven mehr als Arbeit: Nach dem Bergsturz von 2017 geben sie Halt und Zuversicht.

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