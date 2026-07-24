Gesellschaft
Alpendörfer (2/5): Schweiz – Kastanien und Katastrophen
Wenn im Herbst die Kastanien fallen, erwacht im Schweizer Bergell eine fast vergessene Tradition zum Leben – in den sogenannten Selven, den historischen Kastanienhainen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.08.2026
- 20:40 - 21:05 Uhr
Im größten Edelkastanienwald der Alpen werden diese Selven wieder gepflegt: einst verfallen, heute Kulturgut und Einnahmequelle. Der Film begleitet Bauernfamilien durch die arbeitsreiche Erntezeit – geprägt von Gemeinschaft und Geschichte.#
Marco Giovanoli und seine Familie bewirtschaften Kastanienhaine in Soglio, unterstützt werden sie von Verwandten. Auch für die Englers sind die Selven mehr als Arbeit: Nach dem Bergsturz von 2017 geben sie Halt und Zuversicht.