Gesellschaft
Alpendörfer (1/5): Österreich – Halbnomaden im Bregenzer Wald
Jedes Frühjahr brechen sie auf: Bergbauern, die mit ihrem Vieh immer höher in die Alpen ziehen – eine uralte Tradition, die bis heute das Leben und die Landschaft prägt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.08.2026
- 20:15 - 20:40 Uhr
Die Dreistufenlandwirtschaft in Vorarlberg gilt als einzigartig und zählt zum UNESCO-Welterbe. Der Film begleitet eine Familie durch den Alpsommer: vom Hof ins Vorsäß und weiter hinauf auf die Hochalpe – im Rhythmus von Natur, Arbeit und Gemeinschaft.
Sarah und Artur Greußing ziehen mit ihren beiden Töchtern, mit ihren Kühen und Pferd von Bezau ins 500 Jahre alte Vorsäß Schönenbach und später auf die Hochalpe. Harte Arbeit und klare Regeln bestimmen den Alltag – und machen den Alpsommer doch zur schönsten Zeit des Jahres.