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Gesellschaft

Alpendörfer (3/5): Italien – Neues Leben in Ostana

Im piemontesischen Ostana in den italienischen Alpen wird Giacomo Lombardo Bürgermeister, als nur noch fünf Menschen im Dorf leben. Er beschließt, seine Heimat nicht aufzugeben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.08.2026
21:05 - 21:30 Uhr

Mit Ideen, Mut und Beharrlichkeit bringt Lombardo neues Leben ins Dorf. Immer mehr Menschen ziehen nach Ostana, eröffnen Betriebe und wagen den Neuanfang. Der Film begleitet sie bei ihrem Versuch, dem Ort eine Zukunft zu geben.

Ob Bäckerei, Biogarten oder Dorftaverne: Die neuen Bewohner setzen ihre Pläne um. Auch Geflüchtete finden dort eine Perspektive. Zwischen Winter und Frühsommer zeigt sich, ob aus Visionen ein lebendiges Dorf entsteht.

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