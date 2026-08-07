Gesellschaft
Ab auf die Alp! Aufregung im Stall (4/5)
Wie Städter zu Sennen werden
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Die Sennen haben sich auf ihren drei Alpen im Berner Oberland gut eingelebt. Aber zur Ruhe kommen sie nicht. Dänu muss nach Bern, Katharina kehrt nach Stuttgart zurück.
Das Vieh auf Gugglen-Geissrück wird auf eine höhere Weide getrieben. Die Hühner bringen das deutsche Studentenquartett auf der Alp Oberer Kaltenbrunnen ins Schwitzen. Denn kaum sind sie da, büxt eines aus, und es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Eine Kuh sorgt auf der Alp der Studenten für noch mehr Aufregung: Sie will kalben, doch es wird eine Geburt mit grossen Komplikationen. Der Bauer ist im Tal. Ob die Studenten es ohne ihn schaffen?
Nur Res hat es ruhiger: Er pflegt im Keller der Rinderalp den Käse.