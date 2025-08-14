Hauptnavigation

Profi-Boxweltmeisterin und auf Jobsuche? Wie kann das sein? Dilar Kisikyol, 33, träumt davon, auch nach ihrem Karriereende vom Boxen leben zu können – selbstständig mit eigenem Studio.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 04.05.2030
Ton
UT

Im September 2024 steigt sie aus. Trotz zahlreicher WM-Titel verdient sie nicht genügend Geld, um ihre Existenz zu sichern – im Frauenboxen keine Seltenheit. Sie kämpft beruflich wie privat. Als Tochter kurdischer Einwanderer hat sie das früh lernen müssen.

Außerhalb des Rings engagiert sich Dilar für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe, trainiert in dem von ihr eigens dafür gegründeten Projekt "Du kämpfst!" Frauen mit Parkinson. Darüber hinaus will sie auch Kindern und Jugendlichen Mut machen und eine Entwicklungsperspektive geben.

