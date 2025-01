37°: Stuntfrauen – Spiel mit dem Risiko

Tanja de Wendt ist selbstbewusst, mutig und Single. Ein selbst gewähltes Schicksal: "Männer haben schlichtweg ein Problem mit meinem Job. Ich kann zum Beispiel einfach viel besser Autofahren", lacht sie. "37°" erlebt Tanja am Hockenheimring. Es geht darum, ein Auto in voller Geschwindigkeit durch einen Trainingsparcours zu manövrieren. Driften nennt sich das. Nichts für schwache Nerven. Tanja will damit ihre Fähigkeiten für Autostunts weiter perfektionieren.



Auf ihrem Hof im Bergischen Land lebt Tanja gemeinsam mit vier Pferden, einem Hund und ein paar Katzen. Direkt an ihrem Haus steht ein fünf Meter hohes High-Fall-Gerüst. Auch mit 57 Jahren hält sie sich täglich fit. Regelmäßig stürzt sie sich vom höchsten Brett aufs Luftkissen. Ihr spektakulärster Stunt war ein Sprung vom Düsseldorfer Rheinturm aus 180 Metern Höhe. Als Stuntfrau hat Tanja bisher in über 90 Produktionen mitgewirkt, darunter "Cloud Atlas", "Inglourious Basterds" und "Der Clown".



Die 33-jährige Cecilia Diesch hat inzwischen in über 100 Filmen mitgespielt. "Bad Banks", "John Wick 4", auch viele "Tatorte" gehören zu ihrer Vita. Angefangen hat alles auf einer Segeljacht in der Türkei. Ihr Vater, eigentlich Arzt, war in seinem zweiten Leben Profisegler. Um seine Kinder auf dem Boot zu beschäftigen, funktionierte er das riesige Spinnaker-Segel zu einer Schaukel um. So schwebte Cecilia gemeinsam mit ihren Geschwistern zehn Meter über der Wasseroberfläche im Wind. Ein prägendes Erlebnis. Heute gehören High-Falls zu Cecilias Spezialgebiet.



"37°" begleitet Cecilia zum Filmpark in Babelsberg. Dort trainiert sie unterschiedliche Sprünge aus 14 Metern Höhe. Es geht darum, den besten Move für den anstehenden Filmdreh zu finden. Cecilia liebt die Freiheit, das Abenteuer und den Wechsel zwischen den Drehorten überall auf der Welt. Und doch hat sie sich jetzt entschlossen, mit ihrem Freund Paul zusammenzuziehen - in Dresden.



Die Stuntfrau Antje "Angie" Rau lebt in Berlin. Eine Powerfrau voller Lebensfreude, immer auf der Suche nach dem nächsten sportlichen Kick. Zu ihren Referenzen gehören Filme wie "V wie Vendetta", "Inglourious Basterds" und "In 80 Tagen um die Welt". In über 230 Filmen hat sie mitgewirkt und schon so manchen Star gedoubelt wie Nina Hoss, Diane Kruger, Katja Riemann, Veronika Ferres und Christiane Paul.



Die hemdsärmelige Berlinerin ist im Osten Deutschlands aufgewachsen. Ihr Vater liebt Fußball und Motorradfahren, ihre Mutter ist Turnerin. Schon früh fühlt sich auch Angie zum Leistungssport hingezogen, erst Schwimmen, dann Leichtathletik. Als sie dann aber in Berlin einige Stuntleute kennenlernt, ist es um sie geschehen: Das soll ihr Leben werden. Mit gut 20 Jahren Berufserfahrung mischt Angie immer noch voll mit im Stuntgeschäft – mal als aktive Stuntfrau, mal als Stuntkoordinatorin. Sie ist eine Allrounderin: High-Falls, auch aus Flugzeugen, Kletter- und Pferde-Stunts, Kampfchoreografien, auch Pyrotechnik.



Mit visuell beeindruckenden Aufnahmen bietet der Film Einblick in eine für viele Menschen unbekannte Welt und beobachtet, wie diese besonderen Frauen ihren Beruf ausüben, mit der Gefahr umgehen und wie ihr Alltag aussieht.