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Gesellschaft

37°: Späte Träume, neue Welten

Wenn der Ruhestand naht und die zweite Lebenshälfte beginnt, ist plötzlich wieder alles offen. Man hat die Wahl: weitermachen wie bisher – oder noch mal etwas wagen und ganz neu beginnen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 03.10.2028
Ton
UT
AD

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37 Grad

37 Grad

Im Jahr 2022 wanderten mehr als eine Viertelmillion Deutsche ins Ausland aus. Viele aus Abenteuerlust, manche aufgrund drohender Altersarmut, andere, um alte, fast vergessene Träume endlich lebendig werden zu lassen.

So auch Sylvia und Ralf. Beide Mitte fünfzig, verbringen sie ihren Alltag am Steinhuder Meer seit vielen Jahren mit Arbeit und festen Verpflichtungen. Nun träumt das Paar von einem anderen, freien Leben – in Kroatien. Dort haben beide ein unbebautes Grundstück an der Küste Istriens gefunden. Ralf möchte am liebsten schon morgen los, Sylvia aber zögert. Ohne finanzielle Sicherheit will sie ihren Job nicht aufgeben. Auch der Abschied von ihrer Tochter fällt ihr schwer.

Inge ist 67 Jahre alt. Als ihr Mann vor Kurzem unerwartet an einem Herzinfarkt starb, geriet ihr bisheriger Lebensplan aus den Fugen. Ihr wird klar: Im gemeinsamen Zuhause kann und möchte sie nicht bleiben. Stattdessen geht Inge einen radikalen Schritt. Sie verkauft das Haus, um einen Neuanfang in Spanien zu wagen. Bislang lebt sie mit ihrer Hündin Perle in einem beschaulichen Dorf im Emsland, umgeben von Freunden und guter Nachbarschaft in vertrauter Umgebung. Allein kann und möchte sie dort nicht bleiben. In ihrem neuen Zuhause wäre Inge eine Fremde.

Kurt (57) und Verena (61) wollten mit ihrem Renteneintritt eigentlich in die Türkei auswandern. Aus politischen Gründen gaben sie die Idee auf – ihren Traum von einem Leben am Meer jedoch nicht. Kurt hat bereits ein neues Ziel vor Augen: Bulgarien. Doch Verenas Herz hängt noch immer an der Türkei. Ein Leben in Osteuropa kann sie sich nicht vorstellen, fürchtet, dass ihr Land und Leute nicht entsprechen. Kurt, der bereits die Sprache lernt, konnte Verena von einem Urlaub in Bulgarien überzeugen. Dort wollen beide herausfinden, ob das Land ihre künftige Heimat werden kann.

"37°" begleitet fünf Menschen beim Abenteuer Lebenswende, zeigt ihren Wagemut und ihre Zweifel, ihre Träume und Enttäuschungen – und dass Aufbruchsgeist und Alter kein Widerspruch sind.

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