37°: Schlaflos: Wenn die Nacht zum Feind wird

Jeden Abend graut es Susanne davor, ins Bett zu gehen. Was für andere selbstverständlich ist, wird für die 58-jährige Bremerin zur Qual. Seit einer Brustkrebserkrankung vor acht Jahren leidet sie unter massiven Schlafstörungen. "Die Medikamente haben mich in die Wechseljahre geschossen. Wenn ich einschlafe, dann kriege ich - zack - eine Schwitzattacke und bin hellwach." Die Nächte sind kurz, die Tage zäh. Trotzdem gibt Susanne nicht auf: Mithilfe eines Schlafcoachs will sie endlich wieder zur Ruhe finden.



"Es ist einfach wie so ein Nebel im Kopf, der einen sehr langsam macht", sagt Waldemar. Der 36-Jährige schläft seit zehn Jahren schlecht – vier Stunden pro Nacht sind keine Seltenheit. Wenn er wach im Bett liegt, kreisen die Gedanken – Arbeit, Selbständigkeit, Nebenjob, seine Familie. Sein Körper steht unter Dauerstrom. Ob seelische oder körperliche Ursachen dahinterstecken, soll nun ein Schlaflabor klären. Waldemar hofft auf eine Antwort – und auf Erleichterung.



Für Katharina ist Schlaflosigkeit Teil des Berufsalltags. Die 28-jährige Intensivpflegerin arbeitet im Schichtdienst, ihr Rhythmus gerät ständig durcheinander. "Ich mache mir schon daheim Druck, wenn ich nicht schlafen kann. Wir dürfen keine Fehler machen. Es sind schließlich Menschen, mit denen wir arbeiten." Der Anspruch, immer funktionieren zu müssen, raubt ihr den Schlaf. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen sucht sie Hilfe bei einer Meditationslehrerin – ob gezielte Atemübungen ihr helfen können, endlich abzuschalten?



Die "37°"-Reportage blickt auf den Alltag dreier Menschen, für die Schlafmangel zur täglichen Belastung wird. Alle drei bewegt die Frage: Wie finden wir mehr Gelassenheit in einer Gesellschaft, die nie stillsteht?