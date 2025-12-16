Hauptnavigation

"Mut durch Magie - mit den Ehrlich Brothers": Montage: Jule und Anna, beide in Pulli und Jeans, umarmen sich und lachen. Im blau eingefärbten Hintergrund stehen Chris und Andreas Ehrlich in ihren Lederjacken, die ebenfalls nach vorne schauen. Sie wirken größer als die Mädchen im Vordergrund.

Gesellschaft

37°: Mut durch Magie - Zaubern als Therapie

Ein Jahr nach dem Training mit den Ehrlich Brothers zeigen Kinder mit halbseitiger Lähmung, wie selbständig sie heute durchs Leben gehen. Eine neue Form der Therapie.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
12.01.2026
23:55 - 00:25 Uhr

Mehr

37 Grad

37 Grad

Radfahren, Socken anziehen, Zopf binden - einige Alltagsziele der Kinder erreichten sie bereits im Zaubercamp "Magic Moves". Doch können sie das Gelernte behalten? Und trauen sie sich, neue Herausforderungen im Alltag anzugehen?

Ein wissenschaftlich-medizinische Team hat die Entwicklung der Kinder ein Jahr lang verfolgt.

Bis zu zwei von 1000 Kindern in Deutschland haben eine Hemiparese, verursacht durch eine angeborene oder erworbene Erkrankung des Gehirns. Frühere Studien lassen vermuten, dass gezieltes intensives und maßgeschneidertes Training Netzwerke im Gehirn aktivieren und so den Arm-Hand-Einsatz und die Selbständigkeit im Alltag verbessern kann.

Diese Annahme war die Basis für das "Magic Moves"-Camp im Sommer 2024 auf Burg Rabenstein. Das Therapiekonzept, entwickelt von Dr. Michaela Bonfert, Dr. Alexandra Sitzberger und Maike Marx, iSPZ Hauner MUC & LMU Klinikum München, kombiniert alltagsorientierte Ergotherapie, Neurostimulation und Gruppenaktivitäten sowie ein maßgeschneidertes Zaubertraining, das in Zusammenarbeit mit den Ehrlich Brothers entwickelt wurde.
Das medizinisch-therapeutische Team wollte zudem herausfinden, ob der Effekt der Therapie auch im Gehirn sichtbar wird.

Da die neu erworbenen Bewegungsabläufe auch wieder verlernt werden können, wenn die Zielaktivitäten im Alltag nicht mehr regelmäßig angewendet werden, hat die Reportage-Reihe "37°" vier der Kinder ein Jahr nach dem "Zauber-Camp" besucht, um zu sehen, wie selbständig sie inzwischen ihren Alltag meistern.

