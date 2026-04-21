37°: Hype – Die Noelgoescrazy Story

Noels Geschichte beginnt in München, wo er in einfachen Verhältnissen als Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers aufwächst. Als Jugendlicher entdeckt er seine Leidenschaft für das Tanzen und fasst den Plan, eine Social-Media-Karriere zu starten: Ein Jahr lang postet er jeden Tag drei Videos seiner Tanzeinlagen.



Was folgt, ist ein rasanter Aufstieg. Als "Noelgoescrazy" begeistert er auf TikTok in kurzer Zeit unzählige Menschen. Seine Mischung aus Tanz- und Prankvideos trifft einen Nerv. Aus dem schüchternen Jungen mit der unverkennbaren Afro-Frisur wird ein globaler Social-Media-Star. Und der 25-Jährige weiß den Hype um seine Person geschickt auszubauen: Er beginnt damit, in Länder wie Indonesien, Ägypten oder Brasilien zu reisen und dort Videos zu produzieren, die seine Bekanntheit noch mal steigern. Allein auf TikTok folgen ihm inzwischen über 44 Millionen Menschen, darunter Promis wie Jason Derulo oder Neymar.



Doch Noel merkt schnell, dass der Hype auch Schattenseiten hat: anstrengende Arbeitstage und einsame Abende in Hotelzimmern, ein Leben aus dem Koffer, immer getrennt von Freunden und Familie; das Gefühl, vom Algorithmus der sozialen Medien getrieben zu sein, die ständige Angst, seine Relevanz und Reichweite zu verlieren sowie rassistische Anfeindungen und Hass im Netz wie im realen Leben. Noel weiß, dass der Preis hoch ist, den er für seinen Erfolg und seine Berühmtheit bezahlt.



Der Filmemacher und Autor David Robinson ist Noels Schwager. Mehr als drei Jahre lang hat er Noel bei seinen Reisen nach Indonesien, Indien, China, Nigeria und in die USA begleitet und dessen Arbeit als Content-Creator dokumentiert. Er führte Interviews mit Noels Familie, engen Freunden und Wegbegleitern sowie anderen Content-Creatoren und Branchenkennern. Zusammen mit exklusivem Material aus Noels Kindheit und Jugend ist so ein umfassendes Porträt eines der erfolgreichsten TikTok-Stars Deutschlands entstanden.