Fast zwei Jahre waren Kamerafrau Anna (42), Buchautor Michael (36) und ihre Tochter Anouk (4) unterwegs. Mit ihrem selbst ausgebauten Feuerwehrwagen führte sie ihre Reise bis in die Mongolei. Dort lebten sie mit Nomaden, verbrachten einen Winter in der Steppe und tauschten Komfort gegen ein Leben, in dem Wasser aus dem Fluss kommt und Holzvorräte darüber entscheiden, ob es in der Jurte warm wird. Was als romantische Vorstellung begann, wurde zur Grenzerfahrung – und hat die Familie verändert. Nun geht es zurück nach Deutschland.



Nach dem Wiedersehen mit Familie und Freunden ziehen die drei zurück nach Thüringen. In Mötzelbach bei Rudolstadt wartet ein 40 Quadratmeter kleines Haus auf sie. Doch mit dem neuen Zuhause kommen auch die alten Verpflichtungen zurück. Das finanzielle Polster der Familie ist aufgebraucht. Michael hofft auf einen neuen Buchvertrag, Anna auf die Finanzierung ihres nächsten Filmprojekts. Es geht zurück an den Schreibtisch.



Auch für Anouk beginnt ein neues Kapitel. Sie war zwei Jahre alt, als die Familie aufbrach. Ein Leben mit wenig Kontakt zu Kindern war für sie normal. Nun geht sie zum ersten Mal in den Kindergarten. Für Anna und Michael bedeutet das auch: Nach zwei intensiven Jahren zu dritt haben sie wieder Zeit zu zweit – und müssen sich als Paar neu sortieren. In der Mongolei geriet die Beziehung an ihre Grenzen, sie fanden sich in traditionellen Rollen wieder, die so gar nicht zu ihrem bisherigen Leben und den gegenseitigen Erwartungen passten.



Doch aus dem kargen Leben in der Steppe nehmen sie auch Wertvolles mit: dass das Auskommen mit dem Nötigsten zufrieden machen kann. Die Konsumkultur der westlichen Welt hinterfragen sie. Reichtum liegt für sie nicht in dem, was man anhäuft, sondern in dem, was man erlebt.



Ein Stück dieses einfachen Lebens haben sie mitgebracht: ihre mongolische Jurte. Als sie Monate später gemeinsam mit Freunden und Familie in Thüringen aufgebaut wird, schließt sich ein Kreis. Die Jurte wird zur greifbaren Erinnerung an eine Reise, die Anna und Michael viel abverlangt hat – und ihnen zugleich gezeigt hat, was ihnen wichtig ist.



"Die Reise danach: von der Steppe in den Alltag" begleitet eine Familie nach dem Abenteuer ihres Lebens. Ein Film über Heimkehr und Neuanfang, über Freiheit und Sicherheit – und über die Frage, wie viel von einem anderen Leben bleibt, wenn der Alltag wieder beginnt.