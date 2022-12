37°: Adoptiert: Ruby und ihre zwei Mütter

Sie begegnet ihrer leiblichen Mutter in Nepal 2016 zum ersten Mal, begleitet von einem "37°"-Kamerateam. Was Ruby schon immer gespürt hat – ihre Mutter in Nepal wollte sie gar nicht zur Adoption freigeben, hatte sie, wie in Nepal durchaus üblich, für eine begrenzte Zeit in einem Waisenhaus untergebracht, um in der Zeit Geld für die Familie zu verdienen. Seit die Tochter damals verschwunden war, hatte sie sie gesucht. Mutter und Tochter lernen sich kennen, bauen behutsam Nähe auf, und Ruby freut sich besonders über ihre vier nepalesischen Geschwister.



Zurück in Deutschland macht Ruby Abitur und betreut danach zwei Jahre lang eine alte Dame, die im Sommer 2022 stirbt. Eine Ausbildung oder ein Studium will sie noch nicht beginnen. Emotional fühlt sie sich hin- und hergerissen. Wie will sie künftig leben – und vor allem: wo?



Rubys großer Wunsch ist es, dass sich ihre beiden Mütter endlich kennenlernen. Davon erhofft sich die junge Frau eine wie auch immer geartete Klarheit über sich selbst, darüber, wie ihr Leben weitergehen soll. Ihre 64-jährige Adoptivmutter Birgit versteht, dass die Reise für ihre Tochter wichtig ist, doch die Angst davor ist groß. Was wird sie erwarten? Wie soll sie mit Rubys leiblicher Mutter kommunizieren? Ihre Englischkenntnisse sind nicht die besten, sodass Ruby ständig übersetzen müsste. Wie kommt sie mit der fremden Kultur und den schlechten hygienischen Bedingungen zurecht? Was wird emotional in ihr vorgehen, wenn sie die Frau kennenlernt, die ihre Tochter zur Welt gebracht hat? Wird es sie in große Selbstzweifel stürzen? Ohnehin hat sie große Schuldgefühle, seit sie weiß, dass Ruby von ihrer Mutter nie zur Adoption freigegeben wurde.



"37°" ist dabei, wenn sich die beiden Frauen zum ersten Mal begegnen. Vor sechs Jahren war es für Ruby die Reise ihres Lebens. Nun ist sie es für ihre Adoptivmutter Birgit, die noch nicht ahnt, dass sie mit einer überraschenden und unerwarteten Entscheidung Rubys konfrontiert werden wird.