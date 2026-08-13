37°: Abgestempelt

Die 17-jährige Shahd, ist mit ihrer Familie aus Syrien über die Türkei nach Deutschland geflüchtet, seit drei Jahren ist sie nun in Deutschland. Shahd spricht bereits gut Deutsch und will nach dem Abschluss weiterlernen mit dem Ziel, das Abitur zu machen und zu studieren.



Dominik, 16, glaubt, dass Hauptschüler einen Stempel tragen, egal wie sehr sie sich anstrengen. Die Ablehnung würde er häufig erfahren – gerade auch in Bezug auf den weiteren Weg und auf eine mögliche Ausbildung. Von seinem Elternhaus hat er keine Unterstützung. Die Klassenlehrerin macht sich Sorgen, ob Dominik den Abschluss schafft.



Die Familie von Skalett, 16, kommt aus Polen und Serbien. Skalett möchte nicht akzeptieren, wie Frauen behandelt werden, und tritt für ihre Rechte ein. Auch sie will das Abitur machen und studieren.