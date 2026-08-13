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Gesellschaft

37°: Abgestempelt

Hauptschüler kämpfen an gegen ein Negativimage. Die Hauptschule gilt als Ort für die, die es sonst nirgends schaffen. Wie begegnen Absolventen einer Hauptschule diesen Problemen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 25.06.2027
Ton
UT
AD

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37 Grad

37 Grad

Die Chancen für Hauptschüler auf dem Ausbildungsmarkt werden immer schlechter. Absolventen mit einem mittleren Schulabschluss oder Abitur können sich attraktive Ausbildungsplätze sichern, Hauptschüler bleiben oft außen vor.

Die 17-jährige Shahd, ist mit ihrer Familie aus Syrien über die Türkei nach Deutschland geflüchtet, seit drei Jahren ist sie nun in Deutschland. Shahd spricht bereits gut Deutsch und will nach dem Abschluss weiterlernen mit dem Ziel, das Abitur zu machen und zu studieren.

Dominik, 16, glaubt, dass Hauptschüler einen Stempel tragen, egal wie sehr sie sich anstrengen. Die Ablehnung würde er häufig erfahren – gerade auch in Bezug auf den weiteren Weg und auf eine mögliche Ausbildung. Von seinem Elternhaus hat er keine Unterstützung. Die Klassenlehrerin macht sich Sorgen, ob Dominik den Abschluss schafft.

Die Familie von Skalett, 16, kommt aus Polen und Serbien. Skalett möchte nicht akzeptieren, wie Frauen behandelt werden, und tritt für ihre Rechte ein. Auch sie will das Abitur machen und studieren.

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