Für neun Monate zieht es Tiziana nach Spanien nach Los Tablones zwischen Málaga und Granada. Von Oktober bis Juni lässt sie sich dort zur Doula ausbilden – einem in Deutschland nicht anerkannten Beruf, der Frauen vor, während und nach der Geburt psychologisch und spirituell begleitet. Sind geschützte Räume beim Thema Geburt noch keine Selbstverständlichkeit?



Während der Wintermonate schläft sie – wie fast alle Auszubildenden – in einem eisigen Zelt, ohne fließendes Wasser und ohne Strom. Warum tut sie das? Was findet sie dort, das sie nicht in ihrer Heimat gefunden hat? Die Ausbildung ist eine von vielen Stationen auf Tizianas Suche nach sich selbst – weit entfernt vom konventionellen Gesellschaftsmodell in Deutschland. Einem Land, das ihr, trotz enger familiärer Bindung, keine Perspektive für die Zukunft zu bieten scheint.



Seit einem halben Jahrzehnt ist Tiziana das erste Mal wieder über Weihnachten zu Hause – und genießt es in vollen Zügen. Doch warum will sie wieder weg? Kann die Zeit mit den anderen Doula-Schülerinnen alte Wunden heilen? Und was hat ihre Ausbildung zur Geburtshelferin eigentlich mit Selbstfürsorge zu tun?