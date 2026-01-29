Hauptnavigation

"37°Leben: Zu früh erwachsen": Iva, eine junge Frau, packt Klamotten in einen Umzugskarton.

Zu früh erwachsen

Zwei Frauen mit ähnlichem Schicksal: Rubina lebte Jahre in Jugendhilfeeinrichtungen. Iva fällt gerade aus der Jugendhilfe heraus. Beide wollen fortan auf eigenen Beinen stehen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
06.02.2026
12:50 - 13:20 Uhr

37 Grad Leben

Rubina erzählt, wie abrupt sich der Ausstieg anfühlte und wie schwer es ist, ohne familiären Rückhalt Stabilität zu finden. Iva geht gerade den Schritt aus der Jugendhilfe - mitten zwischen Elternhaus, Studium, Ämtern und der Frage, wohin sie ziehen wird.

Rubina lebt heute allein und spricht offen darüber, wie sehr sie die Jahre in der Jugendhilfe geprägt haben und wie herausfordernd es ist, sich ohne stabiles Umfeld ein eigenes Leben aufzubauen.

Iva versucht parallel, ihren Übergang zu organisieren: Sie wohnt vorübergehend wieder bei ihren Eltern und kämpft sich durch Formulare, Termine und ihre psychische Belastung, während sie hofft, bald einen neuen Wohnplatz zu bekommen und wirklich ankommen zu können.

Beide eint der Wunsch nach Sicherheit, Zugehörigkeit und Selbstbestimmung - und die Erfahrung, dass Erwachsenwerden für Careleaver kein fließender Prozess ist, sondern ein mühsamer Weg voller Unsicherheiten. Ihre Geschichten zeigen, wie viel Kraft es braucht, sich ein Zuhause zu schaffen, wenn man es nie wirklich hatte.

