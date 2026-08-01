Gesellschaft
WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-Up
Louis (25) zieht zu seiner Oma Eva (80). Weil sie Hilfe im Alltag braucht, entscheidet er sich neben Studium und Start-up für ein ungewöhnliches Zusammenleben der beiden Generationen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 21.08.2026
- 13:00 - 13:30 Uhr
Louis kocht für seine Oma gesundheitsbewusst, erledigt Einkäufe und trainiert regelmäßig mit ihr zu Hause, damit sie wieder mobiler wird. Sie wiederum gibt ihm Mut, Rat und Lebenserfahrung. Und beide profitieren voneinander.