"37°Leben: Wenn die Panik mitfliegt - Flugangst besiegen": Sophie (33) sitzt auf einem Koffer in ihrem Wohnzimmer und hat ein Flugticket in der Hand. Ihr Kopf ist mit einer Hand aufgestützt und ihr Gesichtsausdruck zeigt ihre Sorge und Angst.

Gesellschaft

37°Leben

Mit dem Flieger in den Urlaub. Für viele ganz normal, aber bei Laura, Sophie und Christiane löst ihre Flugangst Panikattacken aus. Mit einem Flugangst-Seminar wollen sie dagegen ankämpfen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
22.08.2025
12:55 - 13:20 Uhr

Unter Flugangst leiden Schätzungen zufolge 16 Prozent der Deutschen, wie Laura (29) aus Passau, Sophie (33) aus München und Christiane (35) aus dem Saarland. Für Laura und Sophie ist Fliegen ein Albtraum. Christiane hat sich noch nie getraut, zu fliegen.

Laura, Sophie und Christiane haben sich für ein Flugangst-Seminar angemeldet, um ihre Ängste aktiv zu bekämpfen. Laura bekommt Panikattacken beim Start und bei der Landung. Sophie ist schon Wochen vor einem Flug nervös und möchte am liebsten die Buchung stornieren. Christiane traut sich gar nicht erst, in ein Flugzeug zu steigen.

Laura machen die Geräusche während eines Startes Angst und der Gedanke, wie ein schweres Flugzeug überhaupt fliegen kann. Sophie hat ihre Flugangst erst später entwickelt. Sie hat Flugunfälle, besonders 9/11, vor Augen. Christiane hat Angst vor dem Kontrollverlust sowie der Technik und davor, den Piloten ausgeliefert zu sein. Eingesperrt zu sein in einem Flugzeug bedeutet für sie der blanke Horror.

All diese Ängste sind bei Menschen mit Flugangst üblich. Manchmal wird Flugangst auch durch andere Erlebnisse im Leben entwickelt. Bei Laura war es der Tod ihres jungen Bruders.

In einem zweitägigen Flugangst-Seminar erklären Psychologen, Piloten und Flugbegleiter alle Vorgänge eines Fluges und welche Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen werden. Meditation in einem Flugsimulator sollen die Teilnehmenden mit positiven Gedanken mit einem Flugzeug verbinden.

