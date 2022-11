Warum glaubst du? Die Liebe

In dieser Folge trifft Saadet Zakaria und Hannah, er ist Muslim, sie Katholikin. Die beiden haben nach islamischem Ritus geheiratet. Darauf haben sie sich geeinigt. In ihrer Ehe wollen sie sich auf die Gemeinsamkeiten der Religionen konzentrieren. Wie gelingt das in Alltagsfragen: "Kaufen wir einen Weihnachtsbaum?", oder "Kochen wir halal?" Saadet fragt, wie ihre Religionen das Zusammenleben prägen und wie ihre Familien dazu stehen.



Das katholische Ehepaar Katharina und Benedikt ist seit August 2022 verheiratet und hat eine neun Monate alte Tochter, die es christlich erziehen will. Der Glaube spielt in ihrem Lebensalltag eine große Rolle, gemeinsames Beten ist ihnen sehr wichtig. Ihre Ehe, die im Versprechen vor Gott gebunden ist, gibt der Partnerschaft eine besondere Tiefe. Saadet will verstehen, wie das gemeint ist und wie sie das konkret leben.



Monty beschreibt sich selbst als "wandelnden Widerspruch". Als bisexueller Jude ist er aber davon überzeugt, dass Queersein und Judentum einander nicht ausschließen. Denn queeres jüdisches Leben eröffne neue Perspektiven, die alle Gläubigen bereichern können. Saadet interessiert, wie Monty queeres jüdisches Leben gestaltet und wie er es in der Gesellschaft und in jüdischen Gemeinden sichtbarer und selbstverständlicher machen will.