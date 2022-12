Warum glaubst du? Die Hoffnung

Diana und Baraa kämpfen gegen die Klimakrise. Sie glauben, dass es ihre Aufgabe als Muslim und Muslimin ist, die Schöpfung zu bewahren und ein nachhaltiges Leben zu führen. Die beiden engagieren sich bei NourEnergy, einem muslimisch-deutschen Verein für Umweltschutz. In einem Retreat im Taunus wollen sie an einem Tag 1000 Bäume pflanzen. Saadet will wissen, warum sie die Hoffnung auf die Rettung des Planeten nicht aufgeben.



Benjamin hatte sehr starke Migräneanfälle, die sich im Verlauf zu Clusterkopfschmerzen entwickelt haben. Ein Buch über die Wirkung von Meditation catcht ihn, er taucht ein in die Welt des Buddhismus. Eines Nachts meditiert er mehrere Stunden lang, sieht plötzlich flackernde Lichter, danach verschwinden seine Schmerzen. Ist es eine Meditationstechnik oder eine spirituelle Erfahrung? "Wie ist das möglich?", fragt Saadet.



Magali und ihr Mann leiden darunter, dass sie kein Kind bekommen können. Sie sucht in ihrem christlich-freikirchlichen Glauben Halt und neue Hoffnung. Und findet für sich heraus, dass Gott trotzdem ein erfülltes Leben für sie bereithält, egal ob sie Mutter werden kann oder nicht. Magali gründet ein christliches Netzwerk, in dem sich Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch austauschen und zusammen beten. Saadet möchte wissen, wie ihnen ihr Glaube hilft, gemeinsam Kraft und Zuversicht zu schöpfen.